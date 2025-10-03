Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 03.10.2025 | 09:00 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kamışlo Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.