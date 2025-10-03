Video Yaşam Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video
Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video

Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video

03.10.2025 | 09:00

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kamışlo Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 01:22
Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 03.10.2025 | 09:00
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 01:39
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 02.10.2025 | 23:10
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 01:44
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 02.10.2025 | 23:07
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 03:08
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 16:08
Marmara Denizi’nde yaşanan deprem Bursa’da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 00:36
Marmara Denizi'nde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:51
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 01:03
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 02.10.2025 | 15:46
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35
SON DAKİKA: İstanbul’da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
Adilcevaz’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! Korksunlar benden! | Video 00:09
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! "Korksunlar benden!" | Video 02.10.2025 | 13:03
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 00:51
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 02.10.2025 | 12:33
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
Bolu’da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 05:13
Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 02.10.2025 | 11:00
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 00:24
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49
Akyaka’da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY