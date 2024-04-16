Diyarbakır’da otomatik silahlarla havaya ateş eden zanlılar tutuklandı | Video
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede otomatik silahla çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalanmıştı.
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