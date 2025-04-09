Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı! Dehşet anları kamerada
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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