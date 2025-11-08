Döner aşkı deprem korkusunun önüne geçti, gülümseten kaçış kamerada | Video
08.11.2025 | 09:49
Hatay'da depreme döner yediği esnada yakalanan esnaf Cuma Karaahmetli’nin elindeki dönerle birlikte gülümseten kaçışı ve berberdeki müşterilerin korku dolu anlarıysa kameraya yansıdı.
"DEPREM ANINDA KARIM ÖNÜMDE KOŞUYORDU AMA BEN KAÇARKEN DÖNER YİYORDUM VE DÖNERİ YİYEREK BİTİRDİM"
Sipariş ettiği döneri yediği esnada deprem olunca dönerle birlikte kaçtığını söyleyen esnaf Cuma Karaahmetli, "Ben kuaför ve güzellik salonunu işletiyorum. Ben döner yemek için sipariş verdim. Sipariş verdiğim döner geldi ve dışarıya çıktım. Dışarıda tek başıma oturuyorum, döneri tam açtım yiyecekken bir sarsıntı aşağıdan geldi. Ondan sonra içerideki kaçışmalar olunca bende dönerle birlikte kapının önüne doğru kaçtım. Deprem şiddetliydi. Son günlerde olan depremin en şiddetlisiydi. Deprem alttan bir vurdu ve herkes korktuğundan dışarıya çıktı. Depremden sonra güvenlik kamerasını izlediğimizde bir yandan üzücü bir yandan da komikti. Karım önümde koşuyordu ama ben kaçarken döner yiyordum ve döneri yiyerek bitirdim. Burada işyerinde deprem olduğu esnada ilk başta oturanlar kaçtı sonrada müşterilerimiz örtüleriyle birlikte kaçtılar" dedi.
"ZEMİN KATTA OLDUĞUM İÇİN BİR AN ÖNCE KAÇARAK ORTA REFÜJE DOĞRU KOŞTUM, DEPREM BAYA TEDİRGİN VE KORKUTUCUYDU"
Deprem olduğunda çok korktuğundan orta refüje kadar koştuğunu ifade eden Hanife Ataşer, "Deprem esnasında bekleme yerindeki koltukta oturuyordum. Deprem oldukça gürültülüydü. 6 Şubattaki ilk deprem gibi başlangıcıydı ve tedirgin olduk. Korku içerisinde kaldık. Depremin kaç dakika süreceğini bilmediğim ve 6 Şubattaki depremde çok uzun sürmüştü. Zemin katta olduğum için bir an önce kaçarak orta refüje doğru koştum. Depremin ne kadar süreceğini bilmediğim ve yukarıdan su deposu gibi şeyler düşebilirdi. O yüzden kendimi atabildiğim kadar refüje attım. Deprem baya tedirgin ve korkutucuydu" ifadelerini kullandı.
