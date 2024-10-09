Video Yaşam Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video

Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video

09.10.2024 | 11:06

Bursa'da bir sürücü Tofaş marka Şahin aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, ekipler trafik magandasına kısa sürede ulaştı. Sürücüye 33 bin lira idari ceza uygulandı, ehliyetine ve aracına ise 2 ay el konuldu.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Tofaş marka Şahin otomobiliyle yol ortasında dakikalarca drift atan bir sürücü, o anları arkadaşına kaydettirdi. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye görüntülerden ulaşan ekipler, otomobil sahibi sürücüye 33 bin lira idari ceza uygularken, araca ve ehliyetine ise 2 ay el koydu.
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