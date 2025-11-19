Drift ve makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.11.2025 | 16:42 Aksaray'da drift ve makas atarak seyreden sürücüye toplam 152 bin 776 lira para kesildi, ehliyetine 5 yıl el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 TC 220 plakalı lüks otomobil sürücüsü şehrin en işlek caddesinde drift ve makas atarak seyretti. Sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu o anları bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kısa sürede aracın yerini tespit etti. Araç sürücüsüne de ulaşan trafik ekipleri M.Y. (24) isimli sürücünün alkollü olduğunu da belirledi. Bunun üzerine ekipler sürücüye drift atmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplam 152 bin 776 lira para cezası kesti. Üçüncü kez alkolden yakalandığı belirlenen sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan ifadesi alınan sürücü adli makamlara sevk edildi.