Video Yaşam Düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada | Video
Düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada | Video

Düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada | Video

03.03.2024 | 15:27

Küçükçekmece’de lüks bir araç, düğün konvoyunda yolu kapatarak drift attı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir düğün konvoyundaki lüks araç, trafikte drift atarak tozu dumana kattı. Trafiğin aksamasına neden olan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Drift sonrası konvoydaki araçlar, duman bulutu içerisinde korna çalarak yola devam etti.
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