Düğün salonundaki kavga kamerada | Video
24.11.2025 | 08:59
İstanbul Kartal'da bir düğün salonunda davetliler arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
