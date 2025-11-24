Düğün salonundaki kavga kamerada | Video 24.11.2025 | 08:59 İstanbul Kartal'da bir düğün salonunda davetliler arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek salon dışına taştı. Tekme tokat birbirine giren tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.