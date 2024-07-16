Video Yaşam Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye paylaştı | Video
Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında

Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye paylaştı | Video

16.07.2024 | 16:17

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde geçtiğimiz hafta bir düğünde havaya ateş açanları sosyal medyasından üzerine "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye o anları paylaşınca harekete geçen Jandarma ekipleri düğün sahibi ile birlikte toplam 6 kişiye 39 bin 878 TL para cezası kesti. Düğün sırasında çekilen ve o anlara ait görüntüler ise adeta pes dedirtti.

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya sitelerinde Eskipazar ilçesinde bir düğünde silahla ateş edildiğine dair görüntülerin yayımlandığını tespit etmesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince birlikte çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye 4 bin 538 TL,4 şahsa ise ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında yönetmelik gereği her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 33 bin 288 TL, düğün sahibine ise emre aykırı davranıştan 2 bin 52 TL idari para cezası olmak üzere 6 kişiye Olayda, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı.

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