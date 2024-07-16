Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye paylaştı | Video
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde geçtiğimiz hafta bir düğünde havaya ateş açanları sosyal medyasından üzerine "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye o anları paylaşınca harekete geçen Jandarma ekipleri düğün sahibi ile birlikte toplam 6 kişiye 39 bin 878 TL para cezası kesti. Düğün sırasında çekilen ve o anlara ait görüntüler ise adeta pes dedirtti.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye 4 bin 538 TL,4 şahsa ise ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında yönetmelik gereği her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 33 bin 288 TL, düğün sahibine ise emre aykırı davranıştan 2 bin 52 TL idari para cezası olmak üzere 6 kişiye Olayda, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı.
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