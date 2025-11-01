Düğünde ilginç olay: Damada şaka yapıp takı yerine 'ayva' hediye ettiler | Video
01.11.2025 | 09:47
Amasya’da dünya evine giren çiftin düğününde damada arkadaşları 'ayva' hediye etti. Üniversite öğrencisi arkadaşı damada şaka yapmak için marketten aldığı bir tane ayvanın 50 TL’lik fiyatını pahalı buldu.
Damada şaka yapan köylüsü Hüseyin Taha Tankaş, "Şaka için marketten ayva aldık. Kurdele ile de sardık. Damat ayvayı görünce şaşırdı. Sonrada güldüler. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.
"BİR AYVA 50 TL. GERÇEKTEN PAHALI"
Ayvanın fiyatını pahalı bulan üniversite öğrencisi Tankaş, "Bir tane ayvaya 50 TL para verdik. Yapacak bir şey yok. Şaka için değer. Ama bir ayva için 50 TL gerçekten pahalı" diye konuştu.
"İNŞALLAH SENEYE AYVALAR BOL OLURDA UCUZA YERİZ"
İlkbaharda yaşanan zirai don felaketinin etkileri nedeniyle kentte bu yıl meyvelere hasret kaldıklarını belirtip bu durumun fiyatların artmasına neden olduğunu vurgulayan market sahibi Adem Çetin de, "Ayva, elma, bütün meyvelerin fiyatları çok yüksek. Sebze halinde bile ayvanın kilosu 130 TL'ye kadar çıktı. Yani genç arkadaşımızın ayvanın tanesini 50 TL'ye aldığı doğrudur. İnşallah seneye ayvalar bol olurda ucuza yeriz" şeklinde konuştu.
