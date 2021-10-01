Video Yaşam Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul’a ilk tarifeli seferini yaptı | Video
Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul’a ilk tarifeli seferini yaptı | Video

Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul’a ilk tarifeli seferini yaptı | Video

01.10.2021 | 15:56

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Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus380, Türkiye’ye ilk tarifeli seferini yaptı. Airbus 380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekleyen Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, ilk tarifeli seferini bugün yaptı. Dubai’den kalkış yapan EK123 sefer sayılı A380 tipi uçak, saat 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

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Uçağın park yerine yanaştığı sırada pilotlar kokpitten Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkartarak selamlama yaparken havalimanı personeli ve bazı yolcular İstanbul'a ilk kez tarifeli sefer yapan A380 ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

A380 ile İstanbul'a gelen yolculardan Fernaz Soraya Nejad " Türkiye'ye bu altıncı gelişim. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Bu benim A380 ile ikinci uçuşum. Gayet iyiydi" dedi

Uçağın yolcularını aldıktan sonra 16.25'de Dubai'ye gitmek için tekrar havalanması bekleniyor. Havayolu şirketi haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini A380 ile yapacak

İstanbul Havalimanı hizmete girmeden önce belli bir ağırlıkta boş olarak tanıtım için birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar, İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer yapamıyorlardı.

Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar yolcu rahatsızlanması yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda ise İstanbul'daki havalimanlarının alt yapısının yetersizliği nedeniyle Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı.
Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte ise bu tip uçaklar İstanbul'u kullanmaya başlamıştı.Portekizli Hifly Havayolları'nın Beja-Kuala Lumpur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı yakıt ikmali, Taylandlı şirket Thai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı ise yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geçen yıl İstanbul Havalimanı'na iniş yapmışlardı.
Emirates' in A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da eklemesiyle Türkiye'ye ilk tarifeli ticari Airbus A380 seferi de yapılmış oldu

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