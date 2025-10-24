Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan aranması bulunan 2 şahıs çıktı | Video
24.10.2025 | 09:14
Hatay'da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, duvar örülerek oluşturulan gizli bölmede dolap içerisinde saklanan 2 kişi yakalandı.
H.A.'nın nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığı gibi 3 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı, M.C.T.'nin ise hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.
