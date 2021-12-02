Düzce'de at eti kestiği tespit edilen baba oğula bir ayda iki kez jandarma operasyonu | Video
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Düzce'de geçtiğimiz ay tek tırnaklı hayvan keserken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan baba oğul, bu kez de 300 kilo etle yakalandı.
Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde yaşayan baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnakları hayvanları kesip, etlerini de piyasaya sürdüğünü tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenleyip, 193 bin TL de idari para cezası uygulamıştı. Yine şüphelilerin tek tırnakları hayvanları kestiği ihbarını alan ekipler, baba oğulun evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilogram tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen et bulundu. Ayrıca evin bahçesinde ise yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukurun içerisine de yine tek tırnaklı hayvanların iç organları ve kemiklerinin atıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan baba oğul, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.