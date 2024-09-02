Edirne'de sınır kapısında TIR şoförleri arasında çıkan kavga kamerada
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR sürücüleri arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir sürücü yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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