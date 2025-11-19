Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video
19.11.2025 | 16:09
Edirne'de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 116 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 0,67 gram sentetik kannabinoid, 341,09 gram bonzai, 19,74 gram metamfetamin, 25 adet 7x65 fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 16:09
05:14
00:56
Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca böyle sürükledi! | Video 19.11.2025 | 15:11
01:19
02:16
02:14
Baba Servet Böcek son yolculuğuna uğurlandı 19.11.2025 | 13:38
02:02
02:47
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21
01:06
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21
04:14
Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42
01:43
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42
05:39
Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı | Video 19.11.2025 | 10:23
00:10
06:00
00:27
01:32
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 09:10
00:18
03:51
01:18
Beyoğlu'nda kafede zehirlenme şüphesi: 2 gözaltı | Video 18.11.2025 | 16:31
06:56
Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 18.11.2025 | 16:04