Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 16:09 Edirne'de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 116 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk ışıklarıyla gerçekleştirilen operasyonda, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y. isimli firari hükümlü de yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 0,67 gram sentetik kannabinoid, 341,09 gram bonzai, 19,74 gram metamfetamin, 25 adet 7x65 fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.