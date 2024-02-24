Video Yaşam Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video

24.02.2024 | 15:47

Küçükçekmece’de, alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan Tuğçe Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü Tuğçe Ç. hafif yaralanırken, yanındaki iki kız arkadaşı ise kazayı yaralanmadan atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI"
Trafik polisleri yaptıkları alkol kontrolünde sürücü Tuğçe Ç.'nin 179 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi. Tuğçe Ç'ye 19 bin 416 lira para cezası uygulanırken, araç sahibine ise 12 bin 977 lira para cezası kesildi. Tuğçe Ç. ifadesi alınmak üzere Halkalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazada hasar alan araçlar ise çekiciler tarafından sokaktan kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"KIZLAR HEM SUÇLU HEM DE DALGA GEÇİYORLAR"
Olayla ilgili konuşan ve aracı kullanılamaz hale gelen Besi Kasırga, "Kazayı biz görmedik, içerdeydik. Sonradan bizi aradılar, arabanız pert oldu aşağıya inin diye. Aşağıya indik, 5 araç birbirine girmiş. Kızlar alkollüymüş, ehliyetsiz ve üstüne dalga geçiyorlar. Komşuların arabaları pert oldu ve biz sakin durmaya çalışıyoruz. Sürücü kız hafif yaralandı, karakola götürüldü" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video 00:50
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video 24.02.2024 | 16:14
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video 03:43
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 15:47
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:46
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 24.02.2024 | 14:24
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 00:32
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 13:50
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 00:43
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 24.02.2024 | 13:27
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:55
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:38
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 07:49
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2024 | 12:25
Küçükçekmece’de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 03:08
Küçükçekmece'de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 12:29
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:44
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:30
Maltepe’de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:26
Maltepe'de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 11:27
Adana’da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı | Video 01:07
Adana’da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı | Video 24.02.2024 | 11:04
Gemlik’teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:29
Gemlik'teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.02.2024 | 10:39
Jandarmadan nefes kesen ’Narkoçelik’ operasyonu | Video 01:31
Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu | Video 24.02.2024 | 10:38
4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 lüks otomobile el konuldu | Video 05:48
4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 lüks otomobile el konuldu | Video 24.02.2024 | 10:32
Polisi görünce geri vites yapan sürücü böyle yakalandı! 117 promil alkollü çıktı | Video 02:58
Polisi görünce geri vites yapan sürücü böyle yakalandı! 117 promil alkollü çıktı | Video 24.02.2024 | 10:32
Karlı kaplı Beytüşşebap’ta menderesler böyle görüntülendi | Video 04:10
Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi | Video 24.02.2024 | 09:57
Şişli’de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video 00:39
Şişli'de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video 24.02.2024 | 09:59
Kağıthane’de motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu | Video 07:49
Kağıthane'de motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu | Video 24.02.2024 | 09:56
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 00:43
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 24.02.2024 | 09:45
Başkan Erdoğan’a keman çalan kız: Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu | Video 04:36
Başkan Erdoğan'a keman çalan kız: "Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu" | Video 24.02.2024 | 09:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA