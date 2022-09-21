Ekşi Sözlük'te büyük skandal! 7 yaşındaki çocuğa istismar itirafı kan dondurdu | Video

Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Bir Ekşi Sözlük kullancısı 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu mide bulandıran detaylarıyla anlattı. Söz konusu içerik gelen tepkiler üzerine silindi. Yaşanan bu durum Ekşi Sözlük'teki geçmişteki ahlaksızlıkları bir kez daha hatırlattı..