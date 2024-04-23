Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri | Video 23.04.2024 | 11:56 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Elazığ’da anıta çelenk koyma töreni düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitim camiasında görev alan idareciler ve öğrenciler katıldı. Tören çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi.