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Emekli hemşireyi iş vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar | Video

Emekli hemşireyi iş vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar | Video

01.03.2024 | 15:18

ANKARA'da emekli hemşire F.K. (62), internette gördüğü 'deneyimli hemşire aranıyor' ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişi tarafından, iş vaadiyle 350 bin TL dolandırıldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

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Emekli hemşire F.K., internette gördüğü 'deneyimli hemşire aranıyor' ilanı üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini Mirkelam G. olarak tanıtan kişiye, işe giriş işlemleri için kimlik, ehliyet ve kredi kartı bilgilerini gönderdi. Mobil bankacılık üzerinden F.K.'nin hesabındaki 350 bin lira başka bir hesaba aktarıldı. Durumu fark edince dolandırıldığını anlayan F.K., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

F.K., iş için ilandaki numarayı aradığını belirterek, "Kendisini Mirkelam G. olarak tanıttı. Koordinatör olarak görev yapacağımı, araba verileceğini, bir miktar avans verileceğini söyledi. Sonra kredi kartı, nüfus cüzdanı ve ehliyetimin fotoğrafını çekip göndermemi istedi. Ben de onları gönderdim. Daha sonra hesabımdaki paranın aktarıldığını gördüm. Banka ile de görüştüm, ama iş işten geçmişti. Suç duyurusunda bulundum; ama avukatım yok. Çünkü emekliyim, ekonomik kriz var. Ben yetkililerden destek bekliyorum. Benim kefen paramı aldılar, elimde 5 kuruş param kalmadı" dedi.

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