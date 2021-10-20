Emre Aşık’ı öldürmeye teşebbüs davasında flaş gelişme! Hakim'den Emre Aşık’a 'Geçmiş olsun!' | Video

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladığı gerekçesiyle eski eşi Yağmur Aşık ve tetikçi olduğu iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında Emre Aşık’la mahkeme hakiminin diyaloğu dikkat çekti. Emre Aşık’ın olayı anlattığı esnada mahkeme hakimi “kimi vuracaklarmış?” diye sorunca Emre Aşık, “Beni” dedi. Mahkeme hakimi Aşık’a duruşma bitiminde “geçmiş olsun” diyerek ifadelerin ana mahkemesine gönderilmesine karar verdi. İşte Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle eski eşi Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla hapis cezası istenen davadaki flaş gelişmeler...

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle eski eşi Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla hapis cezası istenen davada yeni bir gelişme yaşandı. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen dava için Emre Aşık talimatla ifade verdi.

"AVUKATIMDAN ÖĞRENDİM"

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mağdur sıfatıyla ifade veren Emre Aşık sanıklardan Yağmur Aşık'ın eski eşi olduğunu, Baycan Şenürek'in ise eski eşinin aile dostu olarak tanıtıp daha sonra "eşim" dediği kişi olduğunu söyledi. 27 Eylül 2020 günü avukatı Funda Sadıkahmet'in kendisini arayarak söz konusu öldürmeye teşebbüs olayından haberdar olduğunu anlatan Aşık, "Avukatıma Erdi Sungur isimli şahıs ulaşıp, ikinci tetikçi olarak Baycan Şenürek'in tutulduğunu söylemiş" dedi.

MAHKEME HAKİMİ: KİMİ VURACAKLARMIŞ? AŞIK: BENİ

Bu anlatım üzerine mahkeme hakimi Emre Aşık'a, "Onu kim tutmuş" diye sorunca bilmiyorum dedi, "Kimi vuracaklarmış" sorusuna ise "beni vuracağını, bu işi bitireceğini söylemiş" diye ekledi. Avukatına mesaj atıldığını da anlatan Aşık, "Mesajda bir iki gün içinde Baycan'ın beni öldüreceği yazıyordu. Bu Erdi Sungur 155'i de arıyor. Erdi nereden duymuş bilemiyorum ama kendisi de sanık olarak ilk tetikçi olarak geçiyor. Avukatım bir an önce polise gitmemi söyledi. Polisler geldi koruma kararı aldırdık. Şikayetçi oldum. Olay bundan ibaret. Hala şikayetçiyim cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

"MÜVEKKİLİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

Emre Aşık'ın ardından avukatı Funda Sadıkahmet de dikkat çeken tespitlerde bulundu. İkili arasında boşanma davasının devam ettiği süreçte Yağmur Aşık'ın eşinin boşanmadan ölmesini sağlayıp mirasından para almak istediğini belirtti. Asıl davanın görüldüğü mahkemede dinlenilen bir tanığın çarpıcı ifadesini de anlatan avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur adlı kişiyi para karşılığı müvekkilimi öldürmek üzere tuttuğuna ilişkin ifade de verdi. Bize ihbar geliyor. Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un müvekkilimjzi öldürmek için silahlarla hazır olduğuna dair. Jandarma ile irtibata geçiyoruz ve teşebbüs aşamasında kalıyor. Erdi tutuklanıyor, Yağmur o dönem hamile olduğu için adli kontrolle serbest kalıyor. Erdi cezaevinde pişman olduğunu söyleyip benimle irtibata geçti. Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için Baycan Şenürek ile anlaştığını söyledi" diyerek olayın detaylarını anlattı. "Allah üçüncüden saklasın diyoruz. Müvekkilimizin can güvenliği tehlikededir" dedi ve şikayetçi olduklarını söyledi.

HAKİM: GEÇMİŞ OLSUN

Mahkeme hakimi duruşma bitiminde Emre Aşık'a "geçmiş olsun" dedi. Duruşmada alınan ifadeler dosyanın asıl mahkemesine gönderildi.