Video Yaşam Eniştesine dehşeti yaşattı! Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu | Video
31.10.2025 | 10:46

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir şahıs, eniştesine araçla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atarak yere yığılan Borulday, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, pazartesi günü Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını iddia eden C.A., bir akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday'a (45) kullandığı hafif ticari araç ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atan Borulday, yere yığıldı. C.A. ise durmayarak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay yerinde ve kameralar üzerinde inceleme yapan polis ekipler, C.A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayı anlatan Kayhan Borulday, "Akaryakıt istasyonunda çalışmaktayım. Olay günü kayınbabam ve kaynımın olduğu araç bana çarpıp, kaçıp gitti. MOBESE ve petrol ofisinin kayıtlarında da bunlar mevcuttur. Arkasına bile bakmadılar. Kayınbabam kalp krizi geçiriyorum diyerek hastaneye gidip rapor almak istedi. Ben vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bu olay cinayete teşebbüstür. Gözaltına alınan kayınım, ardından tutuklandı" dedi.
