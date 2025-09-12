Enstitü Sosyal, öğrencilerin yeni rehberi | Video
Enstitü Sosyal, Türkiye'de öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini bir bütün olarak desteklemek amacıyla geliştirdiği Bütünleyici Sınıf Rehberlik Planını (BSRP) dün İstanbul Üsküdar'daki merkezinde düzenlediği programla kamuoyuna duyurdu. Eğitim sistemine bütüncül, gelişimsel ve önleyici bir yaklaşım getirmeyi hedefleyen sistemde sadece akademik başarıya odaklanmak yerine, öğrencilerin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazanmalarını hedeflendi. Öğrencileri 4 yönde geliştirmeyi amaçlayan sistem, karakter, duyuşsal, akademik-bilişsel ve kişiselsosyal gelişim alanından oluşuyor.
Programda konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, okullarla işbirliğinde olacaklarını belirterek "Bir çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel bütünlükte eğitim alması, eğitim iklimine bu özelliklerini bütünsel bir şekilde aldığı perspektiflerle eğitim kurumlarında eğitim hayatının sürdürmesi bizim için çok önemli. Çocuğun ne yiyip içtiği, uyku düzeni, duygusal durumu, bunların hepsine bütünsel bir perspektifle bakmamız gerek. Arkadaşlarımızla okul iklimine en güzel aktarılabileceği alan nedir diye düşündüğümüzde de çok kıymetli bir alan olduğunu gördük. Bu da sınıf rehberliği alanı" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
02:25
Enstitü Sosyal, öğrencilerin yeni rehberi | Video 12.09.2025 | 11:02
00:56
02:53
Kocaeli'de lojistik deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 12.09.2025 | 08:22
01:45
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 12.09.2025 | 00:28
02:35
05:30
05:30
00:40
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 37 kilo skunk ele geçirildi | Video 11.09.2025 | 15:37
00:45
Gaziantep'te kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs yakalandı | Video 11.09.2025 | 14:34
00:59
Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı! | Video 11.09.2025 | 14:20
03:18
Kocaeli'de terlik hırsızı kamerada: Eskiyi bıraktı, yeniyi götürdü | Video 11.09.2025 | 14:11
01:24
Edirne'de ailesine dehşeti yaşattı: 4 yaralı | Video 11.09.2025 | 13:30
04:14
03:48
Uyuyan bekçinin cep telefonunu böyle çaldı | Video 11.09.2025 | 12:47
01:34
Kayseri'de 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 11.09.2025 | 12:09
01:48
02:31
Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video 11.09.2025 | 11:00
06:22
Darbe alıp felç kalan sokak kedisi, fizyoterapi ile yürümeye başladı | Video 11.09.2025 | 10:53
01:30
Eşini sokak ortasında darbeden şüpheli adliyede | Video 11.09.2025 | 10:39