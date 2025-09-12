Enstitü Sosyal, öğrencilerin yeni rehberi | Video 12.09.2025 | 11:02 Enstitü Sosyal, Türkiye'de öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini bir bütün olarak desteklemek amacıyla geliştirdiği Bütünleyici Sınıf Rehberlik Planını (BSRP) dün İstanbul Üsküdar'daki merkezinde düzenlediği programla kamuoyuna duyurdu. Eğitim sistemine bütüncül, gelişimsel ve önleyici bir yaklaşım getirmeyi hedefleyen sistemde sadece akademik başarıya odaklanmak yerine, öğrencilerin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazanmalarını hedeflendi. Öğrencileri 4 yönde geliştirmeyi amaçlayan sistem, karakter, duyuşsal, akademik-bilişsel ve kişiselsosyal gelişim alanından oluşuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Programda konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, okullarla işbirliğinde olacaklarını belirterek "Bir çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel bütünlükte eğitim alması, eğitim iklimine bu özelliklerini bütünsel bir şekilde aldığı perspektiflerle eğitim kurumlarında eğitim hayatının sürdürmesi bizim için çok önemli. Çocuğun ne yiyip içtiği, uyku düzeni, duygusal durumu, bunların hepsine bütünsel bir perspektifle bakmamız gerek. Arkadaşlarımızla okul iklimine en güzel aktarılabileceği alan nedir diye düşündüğümüzde de çok kıymetli bir alan olduğunu gördük. Bu da sınıf rehberliği alanı" dedi.