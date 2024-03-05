Erzincan'da 6 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı | Video
Erzincan'da yapılan bir operasyonda, tır lastiğine zulalanmış 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Olayla ilgili İran uyruklu S.M. ve P.E.'ye "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılırken emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.
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