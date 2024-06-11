Erzincan’da "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi | Video 11.06.2024 | 10:33 Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 32 ekip 130 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" Uygulaması gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yapılan uygulamada; 26 umuma açık iş yeri denetlendi, 128 araç ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, toplam 850 şahsın GBT sorgusu ve 326 araç / araç sürücüsü ve motosikletin kontrolü yapıldı. Motosiklet kullanıcılarına koruyucu kask kullanım konularında ve abartı egzoz konularında idari işlemler yapıldı.Ayrıca motosiklet kullanıcılarına yönelik koruyucu kask konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.