Erzincan'da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video
Erzincan'da jandarma ekipleri mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin küçük çocuklarından Fatma ve Feride'ye doğum günü sürprizi yaptı. Hayatlarında ilk kez doğum günleri kutlanan iki çocuk adeta mutluluktan havaya uçtu.
Erzincan'da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video 10.09.2025 | 08:37
