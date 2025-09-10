Erzincan'da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video 10.09.2025 | 08:37 Erzincan'da jandarma ekipleri mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin küçük çocuklarından Fatma ve Feride'ye doğum günü sürprizi yaptı. Hayatlarında ilk kez doğum günleri kutlanan iki çocuk adeta mutluluktan havaya uçtu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Adıyaman'dan gelip Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde aileleri mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Fatma (5) ve Feride'nin (6) doğum günü olduğu öğrenildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince iki küçük çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı. Jandarma ekipleri doğum günü pastası alarak çocukların doğum gününü kutladı, diğer çocuklara da hediyeler takdim ettiler. Dağıtılan hediye ve balonlarla mutluluktan havaya uçan çocuklar jandarma ekiplerine sevgi gösterisinde bulundular.