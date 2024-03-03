Video Yaşam Erzincan’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video
Erzincan’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video

Erzincan’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video

03.03.2024 | 14:40

Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

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Erzincan'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele etmek ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentin birçok noktasında fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara domuz sürüsü, kurt, ayı, sincap ve tavşanlar takıldı. Yaban hayatı açısından Türkiye'nin en zengin illerinden olan Erzincan'da yaban hayatını kayıt altına almak için başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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