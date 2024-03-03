Erzincan’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 03.03.2024 | 14:40 Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele etmek ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentin birçok noktasında fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara domuz sürüsü, kurt, ayı, sincap ve tavşanlar takıldı. Yaban hayatı açısından Türkiye'nin en zengin illerinden olan Erzincan'da yaban hayatını kayıt altına almak için başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.