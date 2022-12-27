Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video

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Erzurum’da TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü, DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.