Erzurum'da yıldırım düştü! Binanın çatısı alev aldı | Video
Erzurum’un Oltu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait kullanılmayan lojmanın sökülen çatısına yıldırım düşmesi sonucu çatı alev aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdüler. Yangında herhangi bir zararın olmadığını belirtildi. Çatıyı söken işçiler yağmur başlayınca aşağı inerek kurtuldular
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