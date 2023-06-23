Erzurum'da yıldırım düştü! Binanın çatısı alev aldı | Video 23.06.2023 | 15:58 Erzurum’un Oltu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait kullanılmayan lojmanın sökülen çatısına yıldırım düşmesi sonucu çatı alev aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan lojman binasının çatısı yıldırım düşmesi sonucu bir anda alev aldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdüler. Yangında herhangi bir zararın olmadığını belirtildi. Çatıyı söken işçiler yağmur başlayınca aşağı inerek kurtuldular