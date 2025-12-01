Video Yaşam Erzurum'daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video
01.12.2025 | 09:43

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde yer alan Haho Manastırı, diğer adıyla Meryem Ana Kilisesi, asırlardır ayakta duruyor. 1800'lü yıllarda camiye çevrilen yapı, o günden sonra Taş Camii olarak anılmaya başlandı.

Tarihi dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken Haho Manastırı, özellikle Gürcistan'dan gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Şu anda restorasyon çalışmaları devam eden yapı, 2026 yılı turizm sezonuna hazırlanıyor. Merkez Camii imamı Ömer Faruk Umut, restorasyon alanında yaptığı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yapının muazzam akustiğini gözler önüne serdi. Tarihi yapının korunması ve turizme kazandırılması, bölge için büyük önem taşıyor.

ORTA ÇAĞ'DA ÖNEMLİ BİR DİNİ VE EĞİTİM MERKEZİYDİ
Erzurum'un en önemli kültürel miraslarından birisi olan Bağbaşı Taş Cami'nin güney girişindeki paye üzerine kazınarak yazılmış kitabesinden, Meryem Ana'ya ithafen 976-1001 yılları arasında Gürcü Bagrat Kralı III. David tarafından inşa edildiği anlaşılıyor. Orta Çağ'da önemli bir dini ve eğitim merkezi olan manastırda; 16. yüzyılın ortalarına kadar edebiyat, şiir ve felsefe alanlarında eserler üretildiği, tercümeler yapıldığı biliniyor. Mimari açıdan yapının sahip olduğu yüksek kasnaklı kubbe ve konik külah örtü, binaya hâkim bir görünüm kazandırıyor. Kubbe, kırmızı ve lacivert sırlı kiremitlerle kaplanmış olup, bu tasarım hem estetik bir etki oluşturmuş hem de koruma sağlıyor. Kilisenin duvarlarında arslan, boğa, kartal ve grifon gibi figürlerin kabartmaları dikkat çekerken, iç mekânda freskler bulunuyor. Apsis kısmının kule şeklindeki yükseltilmiş yapısı, özgün mimarisiyle görenleri etkiliyor. 19. yüzyılda camiye dönüştürülen yapı, günümüzde Bağbaşı Taş Camii olarak bölgenin kültürel zenginliklerinin temsilcisi olarak ifade ediliyor.

