Esenler’de motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü | Video
Esenler’de aralarında maddi hasarlı trafik kazası yaşanan motokurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Kavga sırasında kuryenin tornavida ile saldırdığı adam hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
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