Esenler’de yangında can pazarı: 1 ölü, 1’i ağır 5 yaralı | Video
Esenler'de 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangında binada bulunan evde mahsur kalan 1 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybederken, yangında 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Bayram, "Ben uyuyordum. Annem mahallede yangın çıktığını söyleyip uyandırdı. Hemen 112'yi arayım bilgi verdim. Adam yeğenini çıkardıktan sonra köpeğini alıp çıktı. Durumu kötü görünüyordu umarım bir şey olmamıştır" dedi.
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