Esenyurt'ta isyan ettiren karar! Aleyna ölüm kalım savaşı veriyor, ehliyetsiz sürücü ise serbest! | Video

21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe Esenyurt'ta yaşıyor, kuaförde çalışıyordu. Geçtiğimiz salı izinli olduğu için bir arkadaşıyla Kadıköy'de buluşmak üzere evden çıktı. Saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı. Yürürken durup bir arkadaşına da mesaj attı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinde, bir sürücü hızla ilerliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti. Aile, adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer H.'nin (35) ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürdü. Hastane önünde bekleyen anne Döndü Çalboğazlı duruma tepki gösterdi.Anne Döndü Çalboğazlı, Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Kuran-ı Kerim okuyorum başında, başka bir şey yok. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Ben burada böyle değilim gece, gündüz böyleyim. Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum dedi.Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise "Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor" diye konuştu.Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe de "Kazanın gerçekleşmesini bir arkadaşımdan haber aldım. Acım çok büyük kızım şu anda entübe makinesine bağlı yaşıyor. Bu kişi serbest bırakılıyor. Adalet istiyorum içimiz yanıyor bizim. Makineye bağlı yaşıyor, nefes alma yok, bilinç yok sadece makineyle nefes alabiliyor. Beyninden henüz tepki gelmedi" dedi.Görgü tanığı Erhan Akdeniz de, Akşam saatlerinde burada bir araç çok hızlı geliyordu. Bir kız da AVM'ye gidiyordu, önündeki minibüs durunca, araç fren yapmayıp direkt o tarafa kırıp kıza çarptı. Sürücü kaçmadı burada bekledi. Alkollü olup olmadığından emin değilim ama lavaboya gitti, elini yüzünü yıkadı bekledi diye konuştu.Öte yandan Esenyurt'taki AVM önünde gerçekleşen kaza güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil hızla yol kenarına yöneliyor. Otomobil burada Aleyna Nur Gökçe'ye çarpıyor.