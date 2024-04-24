Esenyurt’ta kaza sonrasında ortalık boks ringine döndü | Video
Esenyurt’ta bir motosikletli ile otomobil sürücüsü birbirlerini görerek frene bassa da kazadan kurtulamadı. Olay sonrasında başlayan tartışma kavgaya dönerken, otomobil sürücüsü kask takan motosikletliyi yumruklamaya başladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir esnaf ise olayı, "İkisi de cadde üzerinde seyir halindeydi. Motorlu yolu ortalamıştı, hatalı oydu. Kafa kafaya çarpıştırlar, ben görünce çok üzüldüm ve yardıma gitti. Kısa süre sonra ayağa kalkan motorcu araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Adam hem suçlu hem güçlü" diyerek anlattı.
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