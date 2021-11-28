Esenyurt'ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video

ESENYURT'ta bir kişi aldığı şapkanın parasını ödediği sırada kasiyeri şaşırtarak, verdiği parayla beraber mağaza çalışanından 200 lira fazla para aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi mağazanın kasa kısmının arkasında bulunan şapkalardan almak istedi. 25 lira değerindeki şapkaya 200 lira para veren şüpheli, daha sonra cebinde bozuk para olduğunu söyledi. Verdiği 200 lirayı alan şüpheli, bu sefer 105 lira uzatıp kasiyere, 200 liramı vermediniz diyerek kasadan 200 lira daha aldı. Verdiği 105 lira paranın üstü ve şapkayı da alan kişi, daha sonra mağazadan ayrıldı. Kafası karışan kasiyer, durumu mağaza müdürü Timur Kayıkçıoğlu'na bildirdi. Kamera kayıtlarını izleyen çalışanlar, durumun hırsızlık olduğunu fark etti. Kayıkçıoğlu, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak şüpheliden şikayetçi oldu. O anlar ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.Yaşanan ilginç hırsızlığı anlatan mağaza sorumlusu Timur Kayıkçıoğlu, 25-30 yaşlarında bir adam, kasamıza geldi. Şapka almak istediğini söylemiş. Daha sonra 200 lira para veriyor. Daha sonra bozuk parası olduğunu söyleyip, 200 lirayı geri istiyor. 5 lira uzatıp, 'Şapkanın fiyatı 25 lira değil mi' diye soruyor. Daha sonra da 'Benim param sizdeydi' diyor. Parasını geri istiyor. Biz de üst üste para vermiş olduk. Halbuki biz parasını vermiştik. Bu sefer kasanın parasını istiyor. Amacı ekstradan para almak. Daha sonra 100 lira veriyor. Kasiyerimiz 80 lira para üstü veriyor. 'Anlaştık mı' diye soruyor. Kasiyerimizin bizi arayıp, bir durum olduğunu söylemesiyle fark ettik. Kamera kayıtlarını izledik dedi.