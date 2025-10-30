Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video
30.10.2025 | 09:46
Esennyurt'ta, iddiaya göre iki aile arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tarıtşmada 2 kişi yaralandı.Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün Saadetdere Mahallesi 96. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında gerginlik bulunan iki aile arasında laf atma konusunda tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden taraflar çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
