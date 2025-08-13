Video Yaşam Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video
Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video

Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video

13.08.2025 | 12:20

Esenyurt’ta sokak ortasında silahların sopaların çekildiği kavgada 2 şüpheli yakalandı. 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde dün 18:00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen sebepten bir grup yabancı uyruklu sokak ortasından birbirine girmişti. Taraflardan biri, evinin önüne gelen gruba silah ve sopalarla karşılık vermişti. 2-3 el silah sesi duyulurken, sopalarla da karşı tarafa saldırılmıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Kalabalığı dağıtan ekiplerin kimlik bilgileri tespit edilen A.A. isimli şahısı 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç ile birlikte, H.E. isimli şahıs ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 2 şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle indirildi | Video 03:36
Şanlıurfa’da yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle indirildi | Video 13.08.2025 | 13:44
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 00:29
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 13.08.2025 | 12:37
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video 02:54
Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video 13.08.2025 | 12:20
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım | Video 01:40
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Pilot: "Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım" | Video 13.08.2025 | 10:57
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 00:23
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 13.08.2025 | 10:30
Heimlich manevrası ile müşterisinin hayatını kurtardı | Video 00:48
Heimlich manevrası ile müşterisinin hayatını kurtardı | Video 13.08.2025 | 10:30
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:07
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.08.2025 | 10:30
Yoldan görüntü alırken cama motosiklet sürücüsü düştü | Video 03:19
Yoldan görüntü alırken cama motosiklet sürücüsü düştü | Video 13.08.2025 | 10:30
Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video 01:02
Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video 13.08.2025 | 10:30
Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video 00:49
Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video 13.08.2025 | 10:30
Araç kaputundan miyavlama sesiyle kurtardığı yavru kedinin kendi kedisi olduğu ortaya çıktı | Video 02:43
Araç kaputundan miyavlama sesiyle kurtardığı yavru kedinin kendi kedisi olduğu ortaya çıktı | Video 13.08.2025 | 10:30
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:07
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.08.2025 | 10:01
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 00:36
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 13.08.2025 | 09:16
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 03:47
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 13.08.2025 | 09:13
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 00:47
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 13.08.2025 | 09:12
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 00:33
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12
İzmir’de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 01:33
İzmir'de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 13.08.2025 | 09:07
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 00:48
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 13.08.2025 | 08:42
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 01:01
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 16:43
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 01:54
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 12.08.2025 | 15:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY