Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video
Esenyurt’ta sokak ortasında silahların sopaların çekildiği kavgada 2 şüpheli yakalandı. 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Kalabalığı dağıtan ekiplerin kimlik bilgileri tespit edilen A.A. isimli şahısı 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç ile birlikte, H.E. isimli şahıs ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 2 şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi.
