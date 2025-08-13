Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video 13.08.2025 | 12:20 Esenyurt’ta sokak ortasında silahların sopaların çekildiği kavgada 2 şüpheli yakalandı. 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde dün 18:00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen sebepten bir grup yabancı uyruklu sokak ortasından birbirine girmişti. Taraflardan biri, evinin önüne gelen gruba silah ve sopalarla karşılık vermişti. 2-3 el silah sesi duyulurken, sopalarla da karşı tarafa saldırılmıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Kalabalığı dağıtan ekiplerin kimlik bilgileri tespit edilen A.A. isimli şahısı 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç ile birlikte, H.E. isimli şahıs ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 2 şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi.