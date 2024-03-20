Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video
Esenyurt’ta sokağa ters yönden gelen kadın şoför ile bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışmada “Terbiyesizsin. El kol hareketi yapıyorsun. Zaten ters yöndesin” diyen adama “Benim sokağım burası. Terste olmam seni ilgilendirmiyor” cevabını veren kadın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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