Video Yaşam Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video
Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video

Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video

20.03.2024 | 11:07

Esenyurt’ta sokağa ters yönden gelen kadın şoför ile bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışmada “Terbiyesizsin. El kol hareketi yapıyorsun. Zaten ters yöndesin” diyen adama “Benim sokağım burası. Terste olmam seni ilgilendirmiyor” cevabını veren kadın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile sokak üzerinde ters yönden giren kadın sürücü ile karşı taraftan gelen hafif ticari araç şoförü arasında tartışma çıktı. İki sürücü de oldukları yerden ayrılmazken tartışma giderek büyüdü. Araç sürücüsü, tartıştığı kadına "Terbiyesizsin. El kol hareketi yapıyorsun. Zaten ters yöndesin" diyerek tepki gösterirken kadın ise "Benim sokağım burası. Terste olmam seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi. Tartışma sonrası adam, aracını bulunduğu yerde tutarak kadının geri gitmesini bekledi. Yaşanan tartışma ise kadın sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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