Video Yaşam Eski eşinden saatlerce gördüğü işkenceyi böyle anlattı: "Ya öldür ya da ambulans çağır" | Video

Eski eşinden saatlerce gördüğü işkenceyi böyle anlattı: "Ya öldür ya da ambulans çağır" | Video

Eski eşinden saatlerce gördüğü işkenceyi böyle anlattı:
28.07.2021 | 13:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı | Video 01:47
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı | Video 28.07.2021 | 13:40
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran itiraf Canını sıkanları öldürttüm 04:29
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran itiraf "Canını sıkanları öldürttüm" 28.07.2021 | 13:27
Eskişehir'de mobil aşı stantlarında kuyruk 02:24
Eskişehir'de mobil aşı stantlarında kuyruk 28.07.2021 | 13:06
Burdur'da yaşlı adama otomobilin çarpma anı kamerada 01:07
Burdur'da yaşlı adama otomobilin çarpma anı kamerada 28.07.2021 | 13:05
İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı | Video 03:29
İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı | Video 28.07.2021 | 13:00
İstanbul Sultangazi'de otobüsün altına giren motokurye ölümden döndü 00:31
İstanbul Sultangazi'de otobüsün altına giren motokurye ölümden döndü 28.07.2021 | 13:06
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 05:26
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 28.07.2021 | 13:00
Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu 02:12
Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu 28.07.2021 | 11:54
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! 03:32
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! 28.07.2021 | 13:10
Kavşağa ters şeritten girince motosiklete böyle çarptı | Video 02:11
Kavşağa ters şeritten girince motosiklete böyle çarptı | Video 28.07.2021 | 13:00
Eski eşinden saatlerce gördüğü işkenceyi böyle anlattı: Ya öldür ya da ambulans çağır | Video 02:50
Eski eşinden saatlerce gördüğü işkenceyi böyle anlattı: "Ya öldür ya da ambulans çağır" | Video 28.07.2021 | 13:00
Eski koca dehşet saçtı! Saatlerce işkence etti 02:51
Eski koca dehşet saçtı! Saatlerce işkence etti 28.07.2021 | 12:01
3'üncü doz- 4'üncü doz koronavirüs aşısı gerekecek mi? 03:49
3'üncü doz- 4'üncü doz koronavirüs aşısı gerekecek mi? 28.07.2021 | 11:53
İstanbul’un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan derede korkutan görüntüler | Video 08:00
İstanbul’un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan derede korkutan görüntüler | Video 28.07.2021 | 11:34
Bebeğini dondurmacıda unuttu, yarım saat sonra aramaya geldi | Video 03:19
Bebeğini dondurmacıda unuttu, yarım saat sonra aramaya geldi | Video 28.07.2021 | 11:34
Sular çekildi, minare ortaya çıktı | Video 06:32
Sular çekildi, minare ortaya çıktı | Video 28.07.2021 | 11:17
Van’da 86 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:38
Van’da 86 düzensiz göçmen yakalandı | Video 28.07.2021 | 11:20
Kadın hırsızların kredi kartı ile kapıyı açma girişimi kameralara yansıdı | Video 02:41
Kadın hırsızların kredi kartı ile kapıyı açma girişimi kameralara yansıdı | Video 28.07.2021 | 11:20
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi | Video 03:09
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi | Video 28.07.2021 | 11:18
Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:16
Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 28.07.2021 | 11:16

Kocaeli’de eski eşi tarafından darp edildiği iddia edilen kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaşadığı şiddeti çektiği görüntü ile anlatan kadın, “5 saat boyunca işkence görmüşüm” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'de yaşayan Serap Avcı isimli vatandaş, evine gelen eski eşi B.E. tarafından iddialara göre saatlerce işkence gördü. Saatlerce darp edilmesinin ardından eski eşi B.E., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serap Avcı, Darıca Farabi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İç kanaması olduğu tespit edilen Avcı, tedavi altına alınırken, eşi B.E. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı. Serap Avcı, yaşadığı şiddeti tedavi gördüğü hastanede cep telefonu ile görüntü çekerek anlattı. Şahsın ailesini ve arkadaşlarını öldürmekle tehdit ettiğini söyleye Avcı, yardım istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

"NEFES ALAMIYORDUM"
Yaşanan olayı anlatan Avcı, "Ben Serap Avcı. Eski eşimden saatlerce işkence gördüm. Kendisi Pazar günü öğlen sıralarında kızımla yaşadığım evime arkadaşı ile birlikte gelerek, beni tuzağa düşürdü. Arkadaşı kapıyı çaldı, 'İş getirdim' dedi. Eve iş alıyordum ben. Kapıyı açar açmaz eski eşim eve girdi. Saçımdan tuttuğu gibi beni içeri götürdü. Arkadaşına kızımı aşağı götürmesini söyledi. Sonra bana saldırmaya başladı. Bağırıyordum, bağırmamam için kafamda bardak kırdı. Telefonumu almak istedi. Vermek istemeyince, omuzlarımdan tutup defalarca böbreklerime tekme attı. Duvarlar kan içinde kaldı. Yüzüm kan içindeydi. Kanımın içinde boğulacağımı söyledi. Bıçak çekip tehdit etti. Telefonun şifresini söyleyene kadar boğazımdan çekmedi. Açtığında da daha fazla dövmeye başladı. Nefes alamıyordum. Tuvalete oturduğumda tekme attı, yere düştüm. Kanamam olduğunu fark ettim. Böbreklerimde kanama olmuş. Sonra nefes alamamaya başladım" dedi.

"5 SAAT BOYUNCA İŞKENCE GÖRMÜŞÜM"
Saatler boyunca kendisine işkence eden şahsın, şimdi ise telefonla yakınlarını tehdit ettiğini belirten Avcı, "Dedim ki ya öldür ya da ambulans çağır. Darp ettiğimi söylemeyeceğim dedim. Sonra tereddüt etti, ama söylemeyeceğime inanarak ambulansı çağırdı. Ben ambulansla hastaneye gelirken, ambulanstakilere saatlerce bana işkence yaptığını söyledim. Hastaneye geldiğimde saat 17.00'ydi. 5 saat boyunca işkence görmüşüm. Sonra hastanede durumu anlattığımı öğrendi. Şimdi arkadaşlarımı, ailemi öldürmek le tehdit etmiş. Ben şu an hastanede yatıyorum. Böbreğimde kanama var. Lütfen sesimi duyun, kızım hala onun elinde" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA