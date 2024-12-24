Esnaf ile vatandaşların park kavgasını biber gazı da ayıramadı | Video
Antalya hatalı park nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada bir türlü ayrılmayan taraflara polis, biber gazı kullanarak müdahale etse de sakinleştirmek kolay olmadı. O anlar sosyal medyada binlerce tık aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Esnaf ile vatandaşların park kavgasını biber gazı da ayıramadı | Video 24.12.2024 | 15:01
06:28
Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 24.12.2024 | 14:48
02:27
Beyoğlu’nda motosikletli kurye otomobilin altında kaldı | Video 24.12.2024 | 14:07
02:15
İstanbul Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını | Video 24.12.2024 | 13:38
02:43
02:36
Uyuşturucu almak için yanına çağırdığı şahsı öldüren sanığa 18 yıl hapis 24.12.2024 | 12:12
00:33
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu | Video 24.12.2024 | 12:12
05:06
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yeniden görüldü | Video 24.12.2024 | 12:12
06:13
00:49
00:54
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama | Video 24.12.2024 | 11:38
07:23
01:36
01:25
Dönerciden hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 24.12.2024 | 10:49
01:12
00:37
Tırda yatak altına gizlenen 21 kilo kaçak gümüş takı yakalandı | Video 24.12.2024 | 10:03
02:01
09:57
00:42
SON DAKİKA! Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 24.12.2024 | 09:51
01:25
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 24.12.2024 | 09:48