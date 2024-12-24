Video Yaşam Esnaf ile vatandaşların park kavgasını biber gazı da ayıramadı | Video
Esnaf ile vatandaşların park kavgasını biber gazı da ayıramadı | Video

Esnaf ile vatandaşların park kavgasını biber gazı da ayıramadı | Video

24.12.2024 | 15:01

Antalya hatalı park nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada bir türlü ayrılmayan taraflara polis, biber gazı kullanarak müdahale etse de sakinleştirmek kolay olmadı. O anlar sosyal medyada binlerce tık aldı.

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Sosyal medyada paylaşılan olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Uncalı pazarı yakınında yaşandı. İddiaya göre, hatalı park nedeniyle vatandaşlar ile pazar esnafıyla aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki esnafın ve vatandaşların da dahil olmasıyla ortalık gerildi. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma zamanla itişmeye dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmek ve kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen taraflar birbirinden ayrılmadı ve tartışma bir süre daha devam etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. O anlar sosyal medyada binlerce tık aldı.
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