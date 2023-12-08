Esnafın dalgınlığından faydalanıp telefonu böyle çaldı | Video
Sultangazi'de cep telefonu satış mağazasına müşteri kılığında gelen hırsız, işyeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak incelediği telefonu çaldı. İşyeri sahibi ise hızla koşarak izini kaybettiren hırsızın arkasından bakakalırken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Telefon satış mağazasına müşteri kılığında gelen hırsızın çaldığı telefon ile kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde giyindiği kapüşonlu montuyla yüzünü gizlemeye çalışan hırsızın önce yan tarafta bulunan bir işyerinin önünde bir süre beklediği ve daha sonra ise mağazaya gelerek kontrol etmek için aldığı telefona bakıyormuş gibi yapıp çaldığı anlar görülüyor.
"EŞİMİN BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN YARARLANARAK TELEFONU ALIP KARŞI TARAFTAKİ ARA SOKAĞA DOĞRU KOŞUP GİDİYOR"
Olay anını anlatan mağaza sahibinin eşi Sevgi Aktürk, "Olay geçtiğimiz hafta gerçekleşti bir genç daha önceden buraya gelip telefon soruyor. Sonrasında yeri tespit ettikten sonra yan tarafımızdaki pastanenin orada bekleyerek burada hiç kimsenin olmayışını kolluyor. Saat 22.21 civarı olay gerçekleşiyor. İçeriye gelip telefonu sorduğunda eşim telefonu kendisine veriyor. İnceliyormuş gibi yapıyor ve içeride kimsenin olmadığını kollayarak eşimin bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefonu alıp karşı taraftaki ara sokağa doğru koşup gidiyor. Böyle bir olay ile karşılaştık. Son zamanlarda bulunduğumuz bu kesimde çok fazla böyle olaylar ile karşılaşmaya başladık ve artık bunun için bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
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