Esra Erol canlı yayın izle: 7 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'dan DNA testi sonrası tepki "Beş dakika kaç yılına mal oldu"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:37
01:55
Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı | Video 07.05.2021 | 16:27
05:07
04:22
558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı | Video 07.05.2021 | 15:33
01:19
7 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu | Video 07.05.2021 | 15:33
01:53
03:54
00:24
00:57
Avcılar’da kafeden adeta cephane çıktı | Video 07.05.2021 | 14:40
00:23
01:34
01:54
05:41
Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi' | Video 07.05.2021 | 14:00
00:29
00:24
Dikkatsiz bisikletli ölümden döndü.. O anlar kamerada | Video 07.05.2021 | 12:40
03:13
02:53
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi | Video 07.05.2021 | 12:24
01:34
Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı | Video 07.05.2021 | 12:24
01:54
Ümraniye’de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.05.2021 | 11:56
01:42
Türk asıllı Avusturya vatandaşı boksör, kısıtlamada olay çıkarttı | Video 07.05.2021 | 11:56
atv Esra Erol'da 7 Mayıs 2021 Cuma canlı yayınında; DNA testi sonucu çocukları nüfüsuna alan babaya Ers Erol'dan tepki "Beş dakika çocukların kaç yılına mal oldu"
ESRA EROL 7 MAYIS 2021 CUMA CANLI YAYIN ATV İZLE