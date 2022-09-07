Esra Erol’da 81 gün sonra gelen büyük mucize! Esra Erol 3,5 yaşındaki Efe’yi annesine kavuşturdu! | Video
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ATV’nin ilgiyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından ‘Esra Erol’da, bugün yine dopdolu bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıktı. Programa katılan Sümeyye Hanım, ayrıldığı eşi Mustafa Demirtaş’ın oğlunu görüş gününde kaçırdığını ileri sürerek ünlü sunucu Esra Erol’dan yardım istedi. Sümeyye Hanım’ın yardım isteğini yerine getiren Erol ve ekibi, 81 gün sonra 3,5 yaşındaki Muhammed Efe Demirtaş’ı annesine kavuşturdu. Canlı yayında gözyaşları sel oldu. İşte o anlar!