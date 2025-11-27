Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma!

27.11.2025 | 21:44

ATV’nin beğeniyle izlenen programı ‘Esra Erol’da, bugün akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. Esra Erol’da programına katılan 53 yaşındaki Yaşar Akı, evlenme vaadiyle kandırıldığı açıkladı ve ünlü sunucudan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi de Yaşar Akı’nın bu isteğini geri çevirmeyerek o kadını buldu. Bugün canlı yayına çıkan taraflar gergin bir hesaplaşmayla izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte ayrıntılar!