Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma!
27.11.2025 | 21:44
ATV’nin beğeniyle izlenen programı ‘Esra Erol’da, bugün akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. Esra Erol’da programına katılan 53 yaşındaki Yaşar Akı, evlenme vaadiyle kandırıldığı açıkladı ve ünlü sunucudan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi de Yaşar Akı’nın bu isteğini geri çevirmeyerek o kadını buldu. Bugün canlı yayına çıkan taraflar gergin bir hesaplaşmayla izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte ayrıntılar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:19
02:23
01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
00:06
05:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 27.11.2025 | 14:14
01:29
Mardin'de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 27.11.2025 | 13:55
02:19
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 27.11.2025 | 13:41
06:43
Bursa'da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 27.11.2025 | 11:43
05:16
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 27.11.2025 | 11:23
00:26
02:43
01:20
İstanbul Ataşehir'de trafik tartışmasında keserli saldırı 27.11.2025 | 11:03
01:03
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 27.11.2025 | 10:48
02:37
01:58
Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 27.11.2025 | 10:30
00:32
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 27.11.2025 | 10:04
00:51
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 27.11.2025 | 09:36
01:00
01:45
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 27.11.2025 | 09:24