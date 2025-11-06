Esra Erol’da kayınvalide ve gelin arasında gergin yüzleşme: 8 dakika benim çocuğum can çekişirken sen neredeydin?

06.11.2025 | 20:32

ATV’nin beğeniyle takip edilen programlarından ‘Esra Erol’da’, kan donduran bir olay gerçekleşti. Programa katılan acılı anne Yasemin Davutoğlu, 30 Haziran’da vefat eden 27 yaşındaki oğlu Batuhan Yener’in nasıl öldüğü ortaya çıkarmak için Esra Erol’a başvurdu. Programa katılan acılı anne, canlı yayında eski gelini Türkan’la yüzleşti. İşte Esra Erol’a damga vuran o olayın detayları!