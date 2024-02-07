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Ev anahtarını alan depremzede

Ev anahtarını alan depremzede "Hem sevindim hem üzüldüm" | Video

07.02.2024 | 09:53

Kahramanmaraş'ta dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçelinin katılımıyla gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde kendisine ev çıkan Fadime Karaca, "Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'den anahtar aldığım için çok duygulandım. Hem sevindim hem üzüldüm. Çok kayıplarımız oldu" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde binlerce bina yıkıldı. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katıldı. Kura çekimi sonrası vatandaşlara evlerinin anahtarlarını verdi. Kurada adı çıkan Fadime Karaca, anahtarını Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçelinin ellinde aldı. Anahtarını alan Karaca, "Cumhurbaşkanı anahtarı alıp, Devlet bahçeliye verdi. Çok güzel duygular hissettim" şeklinde konuştu.

"DEVLET BAHÇELİ VE CUMHURBAŞKANIMIZLA İKİSİNİN ARASINDA ANAHTARI ALDIM"
Karaca "Depreme evde yakalandım tek başıma evimiz ağır hasarlıydı. Evimiz yıkıldı yerle bir oldu. Kura çekimi vardı. Bize de çıktı. Cumhurbaşkanımın hediyesi. Hem üzüldüm hem sevindim. Depremi yaşadık ölenler oldu. Evimiz 4'üncü kat 3+1 ev. Orada tek başıma yasacağım, çocuklar gelecek. Cumhurbaşkanı anahtarı alıp, Devlet Bahçeliye verdi. Çok güzel duygular hissettim. Cumhurbaşkanımızla konuştum birebir. Anahtarı Devlet Bahçeli'ye verdi. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızla ikisinin arasında anahtarı aldım" dedi.

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