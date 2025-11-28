Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 28.11.2025 | 13:53 Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 315,63 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan tütün, 2 adet 130 gram uyuşturucu, yapımında kullanılmış aseton maddesi, 113.58 gram sentetik cannabinod maddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılacak olan 20.13 gram A-M 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi, 5.95 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.