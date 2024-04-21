Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı | Video
Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye çıkartılan bir kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada | Video 21.04.2024 | 08:40
00:21
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı | Video 21.04.2024 | 08:40
03:29
"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı | Video 21.04.2024 | 08:40
02:19
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı | Video 21.04.2024 | 08:40
00:23
Amasya’da fırtına çatıları uçurdu | VİDEOHABER 20.04.2024 | 22:09
00:17
İstinye AVM'de yangın paniği: Vatandaşlar tahliye ediliyor! | VİDEOHABER 20.04.2024 | 21:08
02:08
Marmaris'te hortum yıkımı kamerada! | VİDEOHABER 20.04.2024 | 17:46
00:25
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 20.04.2024 | 16:50
00:33
00:48
Çankırı’da şiddetli rüzgar minareyi yıktı! | Video 20.04.2024 | 16:14
01:57
03:54
Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 20.04.2024 | 15:00
03:03
Ankara’da fırtına çatıları uçurdu | Video 20.04.2024 | 14:22
01:45
Faciadan kılpayı kurtuluş kamerada: Fırtına reklam panosunu devirdi | Video 20.04.2024 | 14:26
02:19
Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar 20.04.2024 | 13:15
00:58
Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı, çevre mühendisi kazada öldü | Video 20.04.2024 | 13:15
04:40
01:00
01:12
Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı | Video 20.04.2024 | 12:15