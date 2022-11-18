Fabrikada iş kazası: 1 ölü 5 yaralı | Video

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusuna onarım yapmak için giren ve metan gazından zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen 6 işçiden birisi olan Hüseyin Ay, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için giren 6 işçi, kuyuda baygınlık geçirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler Sinan K., Mehmet K., Hüseyin Ay, Emrullah Ö., Ceyhan A. ve Aydın Ş. ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçilerden, Hüseyin Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşçilerin metan gazı zehirlenmesinden kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.