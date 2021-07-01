Fahriye Evcen kendi tasarladığı kıyafetlerle poz verdi. Güzelliğine övgüler yağdı | Video

Önceki gün "Heyecanımı tarif edemediğim ve paylaşmaya sabırsızlandığım bir sürprizim var size!" sözleriyle sinyalleri veren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yeni paylaşımıyla moda dünyasına adım attığını takipçileriyle paylaştı. Kendi markasını kuran ünlü oyuncu, tasarladığı ürünlerinin modelliğini yaptı. Markasının tanıtımını yaptığı videoda "Sadece kendim giymeyi sevdiğim ışığımızı artıracak kıyafetler tasarladım. Markamı sizlerle buluşturup birlikte daha güçlü parlayabilmek için artık hep beraberiz" sözlerine yer verdi.