Video Yaşam Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video

Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video

27.10.2025 | 14:35

Antalya’da dört çocuk babası 44 yaşındaki adam falezlerdeki kayalık alanda ölü bulundu. Ölüm haberini duyan kardeşinin "abim ölmüş" feryatları yürekleri yakarken, cenaze 25 metre yükseklikten 2 saatlik operasyonla alındı. Operasyonu yüzerek açıldıkları denizden izleyenler ise deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince uyarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 metrelik falezlerin denizle buluştuğu alana yakın noktadaki kayalıklara balık tutmak için inenler, bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla indikleri kayalık alanın arasında hareketsiz duran Sami Kırkuşu'nu (44) sedyeye aldı.

YÜZEREK İZLEDİLER
Kırkuşu, bulunduğu noktadan itfaiye erlerinin operasyonuyla yukarı çekildiği sırada denize girip açılan bazı vatandaşlar ile tatilciler, yüzerek operasyonu izlemeye başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, izleyenleri botla yanlarına gidip kıyıya gitmeleri konusunda uyardı.

"ABİM ÖLMÜŞ" FERYATLARI YÜREK YAKTI
Yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından yukarı çıkartılan Sami Kırkuşu, hazır bekleyen sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada ölüm haberini alıp olay yerine gelen cenazenin yakınları gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Kırkuşu'nun kardeşi, "Abim ölmüş" feryatları ise yürekleri yaktı.

4 çocuk babası olduğu ve soba bakım, onarım işiyle uğraştığı öğrenilen Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 02:11
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 27.10.2025 | 14:35
Acılı baba, otel yangını davasında konuştu! Hala aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar | Video 02:00
Acılı baba, otel yangını davasında konuştu! "Hala aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar" | Video 27.10.2025 | 13:41
Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 00:22
Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 27.10.2025 | 11:26
Uludağ’ın ormanlarında 12 saatlik kabus sona erdi! Kayıp gençler bulundu | Video 04:28
Uludağ'ın ormanlarında 12 saatlik kabus sona erdi! Kayıp gençler bulundu | Video 27.10.2025 | 11:26
Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda dediler 220 bin lira ceza yediler | Video 02:47
"Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda" dediler 220 bin lira ceza yediler | Video 27.10.2025 | 11:25
Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 01:29
Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 27.10.2025 | 11:25
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video 00:15
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video 27.10.2025 | 09:21
Paşalimanı Adası’nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 00:30
Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 27.10.2025 | 08:55
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 01:39
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 27.10.2025 | 08:55
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 01:04
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 27.10.2025 | 08:55
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 04:02
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 27.10.2025 | 08:55
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 01:08
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 27.10.2025 | 08:54
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 04:12
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL'lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 26.10.2025 | 23:26
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 01:19
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 26.10.2025 | 16:55
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 00:20
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 26.10.2025 | 16:55
Elazığ’da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 03:10
Elazığ'da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 26.10.2025 | 15:49
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur’un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 03:30
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur'un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 26.10.2025 | 15:49
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 05:41
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 26.10.2025 | 13:46
Gönen’de park halindeki 8 araca tır çarptı! O anlar kamerada | Video 01:32
Gönen'de park halindeki 8 araca tır çarptı! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 13:41
SOLOTÜRK’ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 05:05
SOLOTÜRK'ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 26.10.2025 | 13:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY